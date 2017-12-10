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#Reuters Arabic World Service
10 كانون الأول ديسمبر 2017 / 09:44 / بعد يوم واحد

وزير النفط العراقي: اتفاق نفط كركوك مع ايران لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده

صحفيو رويترز

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من أحمد حجاجي

الكويت 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الأحد إن الاتفاق المبرم مع ايران لتبادل كميات من النفط الخام تتراوح بين 30 و60 ألف برميل يوميا من حقل نفط كركوك الشمالي يسري لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده.

وصرح اللعيبي للصحفيين على هامش اجتماع أوابك في الكويت أن بغداد تعتزم الانتهاء من مد أنبوب النفط بين جيهان وكركوك خلال عام واحد.

وأضاف الوزير أنه ينوي زيارة حقل كركوك يوم الخميس القادم بصحبة الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي لتفعيل اتفاقية موقعة مع الشركة لمساعدة العراق على وقف تراجع كبير في إنتاج الحقل بل وزيادة إنتاجه وتحسين المكامن فيه. وتوقع اللعيبي بقاء سعر النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل في 2018. وصرح الوزير بأن وفدا عراقيا سيزور الكويت الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتصدير الغاز للكويت موضحا أن الفجوة بين الجانبين بشأن أسعار تصدير الغاز للكويت ضاقت.

وقال اللعيبي أن المفاوضات مع الكويت تدور حول تصدير 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز تزداد إلى 150 مليونا ثم 200 مليون.

ومن جانبه قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحفيين إن استيراد الغاز العراقي سيحتاج إلى مد خط جديد وبناء مرافق جديدة لاستيراده.

كما أكد زير النفط العراقي أن اجتماع أوابك في الكويت لم يناقش استخدام ورقة النفط للضغط في قضية القدس.

كان وزير خارجية لبنان جبران باسيل قال أمس السبت إنه يجب على الدول العربية النظر في فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة لمنعها من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وقال باسيل في اجتماع لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد القرار الأمريكي ”بدءا من الإجراءات الدبلوماسية ومرورا بالتدابير السياسية ووصولا إلى العقوبات الاقتصادية والمالية“.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي

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