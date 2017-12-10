إعادة-وزير النفط الكويتي: سندرس قبل يونيو استراتيجية للخروج من اتفاق خفض الانتاج

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من أحمد حجاجي

الكويت 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأحد إن منظمة أوبك ستدرس قبل يونيو حزيران المقبل إمكانية وضع استراتيجية لكيفية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج.

وقال الوزير الكويتي ”لازالت هناك اجتماعات كل شهرين للجنة الوزارية (التي تراقب الاتفاق) لخفض الانتاج . وسوف يتم فيها وضع دراسة لاحتمال الخروج من الاتفاقية ..ستكون موجودة في الاجتماع القادم إن شاء الله .. قبل يونيو“.

وفيما يتعلق باتفاق لاستيراد الغاز العراقي قال الوزير إن المباحثات تدور حول زيادة واردات الغاز العراقي من 50 مليونا إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا خلال 10 سنوات.

وأوضح أن هناك وعدا من الوزير العراقي بأن تزيد الكميات عن هذا المستوى، مضيفا أن مرافئ استيراد الغاز التي دشنتها الكويت يوم الخميس الماضي ستنتهي في نهاية 2019 وبداية 2020 وتكفي لسد حاجة البلاد خلال 30 عاما مقبلة.

وتوقع المرزوق توازن السوق النفطية في الربع الأخير من 2018 وقال إن الأسعار ستكون في مستوياتها الحالية.