مقدمة 1-وزير النفط العراقي: اتفاق نفط كركوك مع ايران لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده

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من أحمد حجاجي

الكويت 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الأحد إن الاتفاق المبرم مع ايران لتبادل كميات من النفط الخام تتراوح بين 30 و60 ألف برميل يوميا من حقل نفط كركوك الشمالي يسري لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده.

وقال اللعيبي للصحفيين على هامش اجتماع أوابك في الكويت ”هذه الاتفاقية تم عقدها لمدة سنة.. وسوف نرى بعد السنة ماذا يكون“ بشأن تجديدها.

ويقضي الاتفاق بين الجانبين بأن يسلم العراق ما بين 30 ألف إلى 60 ألف برميل من النفط الخام يوميا من حقول كركوك إلى الجانب الإيراني مقابل أن تقوم طهران بتسليم ”نفس الكميات وبنفس المواصفات عبر موانئ جنوب العراق“ على الخليج.

وسوف يتم نقل النفط العراقي عبر شاحنات صهريج الى منطقة كرمانشاه الحدودية حيث توجد مصفاة نفط.

ويتيح الاتفاق للعراق استئناف مبيعات النفط من حقول كركوك والتي توقفت منذ أن استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر تشرين الأول.

وأوضح الوزير أن الصفقة بين الجانبين هي ”مجرد تبادل.. (لأن الإيرانيين) عندهم مشاكل لوجستية في مصافيهم في الجهة الشمالية والغربية من إيران وهذا (الاتفاق) يسهل لهم أمر المصافي“.

وصرح اللعيبي أن بغداد تعتزم الانتهاء من مد أنبوب النفط بين جيهان وكركوك خلال عام واحد.

وأضاف الوزير أنه ينوي زيارة حقل كركوك يوم الخميس القادم بصحبة الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي لتفعيل اتفاقية موقعة مع الشركة لمساعدة العراق على وقف تراجع كبير في إنتاج الحقل بل وزيادة إنتاجه وتحسين المكامن فيه.

وطلب العراق من شركة بي.بي المساعدة على زيادة الانتاج من حقل كركوك إلى أكثر من 700 الف برميل يوميا.

وقال اللعيبي ”عندنا مذكرة تفاهم مع بي.بي لتقييم وضع حقل كركوك بهدف زيادة الانتاج وبهدف تحسين المكامن وهذه الاتفاقية تم تفعيلها في الوقت الحاضر“. وتوقع اللعيبي بقاء سعر النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل في 2018.

• القدس وورقة النفط

كما أكد زير النفط العراقي أن اجتماع أوابك في الكويت لم يناقش استخدام ورقة النفط للضغط في قضية القدس.

كان وزير خارجية لبنان جبران باسيل قال أمس السبت إنه يجب على الدول العربية النظر في فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة لمنعها من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وقال باسيل في اجتماع لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد القرار الأمريكي ”بدءا من الإجراءات الدبلوماسية ومرورا بالتدابير السياسية ووصولا إلى العقوبات الاقتصادية والمالية“.

• تصدير الغاز للكويت وصرح الوزير بأن وفدا عراقيا سيزور الكويت الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتصدير الغاز للكويت موضحا أن الفجوة بين الجانبين بشأن أسعار تصدير الغاز للكويت ضاقت.

وقال اللعيبي أن المفاوضات مع الكويت تدور حول تصدير 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز تزداد إلى 150 مليونا ثم 200 مليون.

ومن جانبه قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحفيين إن استيراد الغاز العراقي سيحتاج إلى مد خط جديد وبناء مرافق جديدة لاستيراده. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)