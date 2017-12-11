موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

موسكو 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين ببدء سحب القوات الروسية من سوريا قائلا إنه بعد حملة عسكرية دامت عامين أنجزت موسكو ودمشق مهمتهما بتدمير تنظيم الدولة الإسلامية.

القاهرة - اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لبحث التعاون بين القاهرة وموسكو والتطورات في الشرق الأوسط عقب قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

بروكسل - حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي على الاقتداء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لكن وزراء من دول الاتحاد رفضوا ذلك.

القدس - كثف الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهود حشد دول الشرق الأوسط لمواجهة اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل حيث يبدأ محادثات مع زعماء عرب تنطلق من القاهرة.

أنقرة - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل جعل من واشنطن شريكا في العنف.

بيروت - قال وزير الدفاع الإيراني البريجادير جنرال أمير حاتمي إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيعجل بدمار إسرائيل.

بيروت - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها أقامت مركزا للتنسيق المشترك مع الجيش العراقي لحماية منطقة الحدود المشتركة بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها.

أمستردام - قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمان في مارس آذار.

الكويت - أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما بتشكيل حكومة جديدة شملت تغيير وزراء الدفاع والنفط والمالية.

طوكيو - حذر الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس أركان القوات المسلحة الروسية من أن التدريبات العسكرية التي تجريها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لن تؤدي إلا لمزيد من الهستيريا وعدم الاستقرار في المنطقة.

موسكو - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يهدد بالانتقال إلى ”مرحلة ساخنة“.

جاكرتا - قالت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا إنها احتجزت 18 شخصا لصلتهم بجماعات متشددة في محاولة للحد من مخاطر شن هجمات أثناء احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد في البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم.

جاكرتا - بدأت السلطات الطبية في جاكرتا برنامجا خاصا للتطعيم من أجل احتواء انتشار ”غريب“ للدفتيريا أثار مخاوف بشأن مدى استعداد العاصمة الاندونيسية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في يونيو حزيران المقبل.