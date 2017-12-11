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#Reuters Arabic World Service
11 كانون الأول ديسمبر 2017 / 14:31 / بعد 18 ساعة

مقدمة 1-الكويت تعين بخيت الرشيدي وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة

صحفيو رويترز

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(لإضافة خلفية عن الوزير الجديد)

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تقرر تعيين بخيت الرشيدي وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة التي أصدر أمير الكويت مرسوما اليوم الاثنين بتشكيلها وذلك بدلا من عصام المرزوق.

شغل الرشيدي قبل هذا منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وهذه واحدة من المرات القليلة التي يأتي فيها وزير النفط في الكويت من قيادات الشركات النفطية.

ويقول موقع شركة البترول الكويتية العالمية على الانترنت إن الرشيدي تخرج من جامعة الاسكندرية في مصر متخصصا في الهندسة الكيميائية ويتمتع بخيرة تزيد على 30 عاما في صناعة التكرير، وقضى أغلب حياته المهنية في شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وتنوعت المهام التي شغلها الرشيدي بين التخطيط التشغيلي والخدمات التقنية والتخطيط المؤسسي. ومنذ 2007 وحتى 2013 شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية ونائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي.

كما شغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة شركة نفط الكويت.

ويضيف الموقع أن الرشيدي أصبح عضوا نشطا في الهيئات الدولية الرائدة واللجان الفنية للنفط والغاز، لما يتمتع به من معرفة عميقة في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير عبد المنعم درار

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