جدول-الفائض التجاري للكويت يرتفع في الربع/3

13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء ارتفاعا في فائض التجارة الخارجية للبلاد على أساس سنوي في الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز. التجارة الخارجية للكويت الربع/3 الربع/2 الربع/3 (بالمليون دينار) 2017 2017 2016 الصادرات 3952 3906 3613 الواردات 2519 2433 2228 الفائض 1433 1472 1385 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية 9.4 9.9 الواردات الاسمية 13.1 3.4 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)