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#KW Company News 1
13 كانون الأول ديسمبر 2017 / 12:09 / بعد يوم واحد

جدول-الفائض التجاري للكويت يرتفع في الربع/3

صحفيو رويترز

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    13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة
المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء ارتفاعا في فائض
التجارة الخارجية للبلاد على أساس سنوي في الربع الثالث من العام
بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

التجارة الخارجية للكويت    الربع/3    الربع/2    الربع/3
(بالمليون دينار)        2017        2017        2016 
الصادرات            3952        3906        3613
الواردات            2519        2433        2228
الفائض                1433        1472        1385
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        9.4        9.9
الواردات الاسمية        13.1        3.4
    
    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية.
    
    

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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