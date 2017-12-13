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#Reuters Arabic World Service
13 كانون الأول ديسمبر 2017 / 12:59 / بعد يوم واحد

ترافيجورا وإيني تتداولان أول عقود غاز مسال آجلة بأسعار تسليم الشرق الأوسط والهند

صحفيو رويترز

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لندن 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت بورصة سنغافورة اليوم الأربعاء إن ترافيجورا لتجارة السلع الأولية وإيني للتجارة والنقل البحري تداولتا أول عقود آجلة للغاز الطبيعي المسال تمثل أسعار التسليم لدبي والكويت والهند.

وأضافت البورصة في بيان أنها سوت عقودا آجلة لإجمالي 100 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي كمية ضئيلة للغاية بالمقارنة مع حجم شحنة معيارية، تسليم 2018 بسعر 9.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

كانت توليت بريبون هي الوسيط في الصفقة الأولى من نوعها التي تمثل أسعار شحنات مسلمة إلى الشرق الأوسط والهند.

وقال شين هوي تان الرئيس التنفيذي لآسيا والمحيط الهادي لدى ترافيجورا ”المنطقة مصدر نمو سواء في الأحجام أو السيولة لسوق الغاز الطبيعي المسال“.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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