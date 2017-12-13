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#Reuters Arabic World Service
13 كانون الأول ديسمبر 2017 / 13:54 / بعد يوم واحد

الكويت تقول أي خروج من تخفيضات معروض النفط سيكون تدريجيا

صحفيو رويترز

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الدمام (السعودية) 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تستعيد سوق الخام توازنها قرب نهاية 2018 وإن أي استراتيجية للخروج من اتفاق تخفيضات لمعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة ستكون تدريجية.

وقال بخيت الرشيدي وزير النفط الكويتي المعين حديثا في بيان إن العوامل الأساسية للسوق تحسنت تحسنا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية بفضل التطبيق الناجح للاتفاق وتوقع أن تظل قوية على مدى 2018.

وأضاف أن اجتماع أوبك في يونيو حزيران سيكون فرصة لمراجعة التقدم المحرز في الاتفاق الهادف لتقليص تخمة النفط وأنه سيسمح لجميع المنتجين بالبت في الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

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