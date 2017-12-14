وزير النفط الكويتي: من المبكر الحديث عن استراتيجية خروج من خفض الإنتاج

دبي 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إن من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية للخروج من اتفاق خفض المعروض الحالي المبرم بين أوبك ومنتجين من خارجها.

وقال الوزير بخيت الرشيدي المعين حديثا في بيان إن أي استراتيجية خروج ستطبق بطريقة سلسة بما لا ينال من استقرار السوق وبشكل تدريجي.

وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والكويت عضو بها، ستواصل مراقبة تطورات العوامل الأساسية للسوق للتأكد من تحقيق هدف استعادة التوازن بالسوق وعودة الاستقرار.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول غير أعضاء بقيادة روسيا قد ا تفقوا الشهر الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 للمساعدة في خفض المخزونات العالمية ودعم الأسعار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)