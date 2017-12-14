مصحح-وزير النفط: الكويت تعدل استراتيجيتها لتستهدف 4.750 مليون ب/ي في 2040

(لتصحيح اسم الوزير في الفقرة الثانية)

الكويت 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي للصحفيين اليوم الخميس إن الكويت تعتزم تعديل استراتيجيتها النفطية لتستهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 4.750 مليون برميل يوميا في 2040 بدلا من أربعة ملايين برميل يوميا في 2030.

وأوضح الوزير بخيت الرشيدي المعين حديثا أن الاستراتيجية الجديدة ستتضمن القدرة على إنتاج 500 ألف برميل يوميا من المنطقة المحايدة مع السعودية و4.250 مليون برميل يوميا داخل الكويت.