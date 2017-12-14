وزير النفط الكويتي: الانتهاء من ترتيب تمويل مصفاة الدقم في الربع/1

الكويت 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الخميس إن من المقرر الحصول على نحو خمسة مليارات دولار من البنوك العالمية للانتهاء من تمويل مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان خلال الربع الأول من 2018.

وأضاف الوزير بخيت الرشيدي متحدثا للصحفيين أن العمل في بناء المصفاة، التي ستبلغ طاقتها التكريرية 230 ألف برميل يوميا، سيبدأ في النصف الثاني من العام القادم.

والمصفاة مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية.