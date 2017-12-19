ريبسول وفي.ان.جي تعرضان خطط نفط وغاز نرويجية بقيمة 2.2 مليار دولار

أوسلو 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة النفط والطاقة النرويجية إن ريبسول الإسبانية وفي.ان.جي الألمانية عرضتا خططا منفصلة اليوم الثلاثاء لتطوير حقلي نفط وغاز نرويجيين بقيمة إجمالية 18.2 مليار كرونة (2.17 مليار دولار).

وقالت في.ان.جي في مؤتمر صحفي إن حقل فينيا للنفط والغاز في بحر النرويج سيتكلف 10.2 مليار كرونة قبيل البدء في تشغيله في مطلع عام 2021.

ويقدر حجم الموارد القابلة للاستخراج في الحقل بنحو 100 مليون برميل من المكافئ النفطي. وتمتلك الشركة الألمانية 30 بالمئة فيه بينما تحوز بوينت ريسورسز 45 بالمئة وفارو بتروليم 25 بالمئة.

وقالت ريبسول إن من المتوقع أن تبلغ تكلفة الحقل يمي الذي تقوم بتشغيله في بحر الشمال ثمانية مليارات كرونة وسيبدأ الإنتاج في النصف الأول من 2020 وتصل الموارد القابلة للاستخراج فيه إلى نحو 65 مليون برميل وستبلغ ذروة إنتاجه 50 ألف برميل يوميا.

تملك ريبسول 55 بالمئة في الحقل وتحوز لوتوس إكسبلوريشن 20 بالمئة وأو.كيه.إي.إيه 15 بالمئة وكوفبك النرويج التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية عشرة بالمئة.

وقالت الشركتان إن من المتوقع أن يستمر إنتاج حقل يمي لمدة عشرة أعوام بينما يستمر إنتاج حقل فينيا 16 عاما.

(الدولار = 8.3685 كرونة نرويجية)