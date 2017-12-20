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#Reuters Arabic World Service
20 كانون الأول ديسمبر 2017 / 15:31 / منذ 3 أيام

الكويت: الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط يصل إلى 122% في نوفمبر..أعلى مستوى على الإطلاق

صحفيو رويترز

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لندن 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن التزام منظمة أوبك والمنتجين الآخرين باتفاق خفض الإنتاح وصل إلى 122 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ سريان الاتفاق في يناير كانون الثاني.

وأضاف في نشرة صحفية أصدرتها الوزارة عقب إنتهاء اجتماع اللجنة الفنية لأوبك في فيينا اليوم الأربعاء، أن الفائض في مخزونات النفط في الدول المتقدمة عن المتوسط لخمس سنوات هبط 200 مليون برميل مقارنة مع بداية العام.

وقال إن أوبك تتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في 2018 بمقدار 1.51 مليون برميل يوميا.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

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