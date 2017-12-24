ملخص-وحدة للصناعات الوطنية الكويتية تبيع حصتها في المطار الدولي الأردنية

24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - مجموعة الصناعات الوطنية القابضة:

* إحدى الشركات التابعة وقعت عقدا لبيع كامل حصتها البالغة 24 في المئة في شركة مجموعة المطار الدولي الأردنية، المالكة لحق الامتياز لإدارة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إلى تحالف شركات بقيادة مجموعة إيه.دي.بي الفرنسية.

* حصة مجموعة الصناعات في الصفقة تقدر بمبلغ 147.600 مليون دولار، أو ما يعادل 44.427 مليون دينار كويتي، بصافي ربح قدره 15.900 مليون دينار.

* نتائج الصفقة ستظهر في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)