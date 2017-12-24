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#KW Company News 1
24 كانون الأول ديسمبر 2017 / 09:07 / بعد يومين

جدول-التضخم في الكويت يرتفع إلى 1.5% في نوفمبر

صحفيو رويترز

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    24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين
لشهر نوفمبر تشرين الثاني.
    
التضخم (%)        نوفمبر 2017       أكتوبر 2017        
 التغير الشهري    0.0                  0.3        
 التغير السنوي    1.5             1.4 
       
    ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين
إلى 2013 من 2007 اعتبارا من بيانات يونيو حزيران 2017 قائلة إن
التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات
التضخم قليلا للسنوات الأخيرة.
    زادت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من
سلة الأسعار، بنسبة 0.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وانخفضت
تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من نفقات المستهلكين،
بنسبة 0.3 بالمئة لكن تكاليف النقل ارتفعت 1.9 بالمئة.


 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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