بورصات الخليج تتراجع في تعاملات هزيلة ومصر تصعد لمستوى قياسي

من أندرو تورشيا

دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد وسط أحجام تداول ضعيفة في معظمها بسبب غياب الكثير من المستثمرين الأجانب بمناسبة عطلات عيد الميلاد، بينما ارتفعت البورصة المصرية إلى مستوى قياسي لكن حجم التعاملات كان متدنيا للغاية أيضا.

ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.4 بالمئة مع تراجع سهم شركة زين للاتصالات اثنين بالمئة وهبوط سهم منافستها موبايلي 2.4 بالمئة.

وانخفض سهم أسمنت العربية 1.2 بالمئة بعدما أعلنت الشركة انتهاء محادثات الاندماج مع أسمنت الصفوة دول التوصل لاتفاق. ولم تخض الشركة في تفاصيل.

لكن سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف ارتفع 1.3 بالمئة بعدما قالت إن مجلس إدارتها قرر إقالة غسان بن محمد زعتري من منصب الرئيس التنفيذي وتعيين فهد إبراهيم المفرج عضوا منتدبا في انتظار تعيينه رئيسا تنفيذيا جديدا. لكن الشركة لم توضح سبب التغيير.

وفي دبي نزلت البورصة 0.5 بعد أن هوى سهم أرامكس 5.4 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير شباط.

لكن مصرف السلام البحرين، الذي كان أكثر الاسهم تداولا في دبي، قفز 6.1 بالمئة إلى 1.04 درهم بعدما أظهر إفصاح في بورصة البحرين أن شخصا مهما على صلة بالبنك اشترى 250 ألف سهم يوم الخميس بسعر 0.104 و0.105 درهم. وارتفع السهم في البحرين واحدا بالمئة إلي 0.106 دينار بما يوازي 1.03 درهم.

وكان المصرف الخليجي التجاري، وهو بنك بحريني أيضا أدرج في دبي يوم الثلاثاء الماضي، ثاني أكثر الأسهم نشاطا في دبي وأغلق مرتفعا 2.7 بالمئة عند 1.51 درهم بعدما صعد 15 في المئة في وقت ما خلال اليوم.

ونزل سهم البنك من مستواه المرتفع بعدما بدد سهمه في البحرين مكاسبه المبكرة وتحول للانخفاض ليغلق عند 0.120 دينار بما يوازي 1.17 درهم، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين لا يرغبون في الإبقاء علي علاوة تتجاوز نحو 30 في المئة في سوق دبي.

وفي أبوظبي نزل المؤشر العام للسوق 0.5 بالمئة وسط أدنى مستوى للتعاملات هذا العام، بينما تراجعت بورصة قطر 0.3 في المئة.

وهبط مؤشر البورصة الكويتية 1.1 بالمئة لكن سهم مجموعة الصناعات الوطنية، الأكثر نشاطا في السوق، ارتفع 1.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 24 بالمئة في مجموعة المطار الدولي الأردنية وستحقق ربحا قدره 15.9 مليون دينار (52.6 مليون دولار).

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 بالمئة وإن كان حجم التداول قد بلغ واحدا من أدنى مستوياته هذا العام. وهبط سهم أسمنت طرة 3.6 بالمئة وهوى سهم السويس للأكياس 10 بالمئة إلى 34.85 جنيه بعدما قالت أسمنت طرة إنها باعت حصتها البالغة 4.52 بالمئة في السويس للأكياس مقابل 26.01 جنيه للسهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7181 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3349 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4326 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8600 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 14791 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 1.1 بالمئة إلى 6343 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1286 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5055 نقطة.