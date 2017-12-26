صحيفة: ألافكو الكويتية تتفاوض لبيع 11 طائرة مستعملة

الكويت 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت صحيفة القبس اليوم الثلاثاء إن شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية تتفاوض لبيع 11 طائرة من طراز إيرباص 320 وبوينج 737 من المقرر خروجها من الخدمة خلال عام 2018.

ونقلت الصحيفة عن أحمد الزبن الرئيس التنفيذي لألافكو قوله في الجمعية العمومية للشركة إن هذا الأمر يأتي في إطار عمليات التجديد والإحلال المستمرة في الشركة.

وذكر أن ألافكو لديها الآن 69 طائرة وتستعد أيضا لتسلم 9 طائرات خلال 2018.

وأشار إلى أن أرباح الشركة التشغيلية ”في تزايد“ نظرا لنمو عدد الطائرات بينما تعتمد الأرباح التشغيلية غير المتكررة على صفقات بيع الطائرات التي تتم من حين لآخر.

وحققت شركة ألافكو قفزة بلغت نسبتها 133 في المئة في الأرباح الصافية لسنتها المالية التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول الماضي لتصل إلى 32.81 مليون دينار (108.5 مليون دولار) مقابل 14.07 مليون دينار في السنة السابقة بسبب ”تحقيق أرباح تشغيلية غير متكررة من بيع طائرات“.