موجز لأهم الأنباء الساعة 0800 بتوقيت جرينتش

كابول 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن 40 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 30 في تفجير استهدف وكالة صوت الأفغان للأنباء في العاصمة كابول اليوم الخميس.

موسكو - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انفجارا هز متجرا في مدينة سان بطرسبرج أمس وتسبب في إصابة متسوقين كان عملا إرهابيا.

القدس - صدق الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

اسطنبول - قالت وكالة أنباء الأناضول إن الشرطة التركية اعتقلت 38 شخصا، بعضهم سوريون، للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية وذلك في عملية بإقليم بورصة في شمال غرب البلاد.

تايبه - قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين إن نشاط الصين العسكري المتكرر يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة وإن قوات الجزيرة تتابع ما يجري عن كثب.

هورليفكا (أوكرانيا) - قامت أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا يوم الأربعاء بأكبر عملية مبادلة للأسرى منذ تفجر الصراع عام 2014، حيث أعاد الجانبان مئات الأسرى إلى ديارهم قبيل الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد عند الأرثوذكس.

بوينس أيرس - قالت الشركة الصينية الوطنية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية (كوفكو) في بيان إن انفجارا وقع بصومعة غلال تملكها في ميناء بالأرجنتين مما أدى إلى مقتل موظف وإصابة آخرين وتأثر أنشطة الشحن من الشركة، وهي واحدة من أكبر موردي المواد الغذائية في العالم.

بونتو فيخو (فنزويلا) - انفجر أحد أفران أكبر مجمع لتكرير النفط في فنزويلا خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته، مما أدى لإصابة اثنين من العمال وفقا لما قاله زعيم نقابي وقريب أحد المصابين.

بنسلفانيا - غطت عاصفة شتوية مدينة إيري بولاية بنسلفانيا الأمريكية بثلوج زاد ارتفاعها عن 65 بوصة (165 سنتيمترا) ومن المتوقع أن تقل شدة العاصفة قليلا بعد أن خلفت ثلوجا أخفت السيارات وأصابت المنطقة بالشلل ودفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ.