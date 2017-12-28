كيبكو الكويتية تصدر سندات دين غير مضمونة بمبلغ 100 مليون دينار

الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) إنها اصدرت اليوم الخميس سندات دين غير مضمونة بمبلغ 100 مليون دينار (331.4 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن الاكتتاب في هذه السندات فاق 1.45 مرة مبينة أنها تنقسم إلى شريحتين وكلاهما يستحق في 28 ديسمبر كانون الأول 2024.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 36 مليون دينار بفائدة ثابتة 5.25 في المئة أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 64 مليون دينار بفائدة متغيرة تبلغ 2.25 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.

وأضاف البيان أن عوائد هذه السندات سوف تستخدم في ”الأغراض العامة للشركة“.