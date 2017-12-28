موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

جنيف 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال أكبر مسؤول من الأمم المتحدة في اليمن إن التحالف الذي تقوده السعودية قتل 109 مدنيين في اليمن في غارات جوية على مدى الأيام العشرة الأخيرة ومن بينهم 54 في سوق مزدحمة و14 من عائلة واحدة في مزرعة.

كابول - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مركز ثقافي شيعي ووكالة أنباء في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس أسفر عن مقتل عشرات كانوا يحضرون مؤتمرا.

موسكو - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انفجارا هز متجرا في مدينة سان بطرسبرج أمس الأربعاء كان عملا إرهابيا، مضيفا أن على قوات الأمن المهددة أرواحهم من المشتبه في كونهم إرهابيين أن يستخدموا سلاحهم للقتل إذا لزم الأمر.

موسكو - قال الكرملين إنه سيتم التحقيق في دعوة الزعيم المعارض أليكسي نافالني إلى احتجاجات في أنحاء روسيا لدعم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، وذلك لتحديد ما إذا كانت تشكل انتهاكا للقانون.

جنيف - قالت خبيرتان بالأمم المتحدة إن مجتمعا من السكان المسلمين الأصليين في جزيرة مينداناو بالفلبين يعانون انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان قد تتزايد مع تمديد الرئيس رودريجو دوتيرتي العمل بالأحكام العرفية على الجزيرة.

سول - دعت محققة الأمم المتحدة المستقلة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار إلى ضغط دولي على الصين وروسيا لدفعهما لمعارضة انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية.

هاراري - أجريت مراسم تنصيب كونستانتينو تشيونجا قائد الجيش السابق في زيمبابوي نائبا للرئيس في العاصمة هاراري.

بكين - قالت الصين إن سفارتي الولايات المتحدة وألمانيا في بكين ليس لهما الحق في انتقاد شأن داخلي يتعلق بالنظام القضائي الصيني وذلك بعد دعوتهما الصين إلى إطلاق سراح ناشط بارز في حقوق الإنسان.

نيودلهي - قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لملاحقة المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم ”بالثلاث“ قضائيا حيث تقول نساء إنه ينتهك حقهن في المساواة.

سكوبيا - اتخذت مقدونيا إجراءات طارئة للتعامل مع الضباب الدخاني الكثيف الذي يغلف مدنها، وهو آفة شتوية سنوية في غرب البلقان يلقى باللوم فيها على عدة أسباب مثل حرق الفحم وتقادم المصانع وانبعاثات السيارات القديمة.