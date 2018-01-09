جدول-تباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في نوفمبر وتسارع المعروض النقدي

9 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدر بنك الكويت المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر نوفمبر تشرين الثاني. المعروض النقدي (%) نوفمبر 2017 أكتوبر 2017 نوفمبر 2016 التغير السنوي (ن1) 6.9 5.4 5.2 التغير السنوي (ن2) 2.9 1.9 6.5 التغير السنوي (ن2-ن1) 1.5 0.7 6.9 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 3.6 4.2 4.1 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.11 8.74 9.16 التغير السنوي (%) -0.6 -3.4 14.5 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)