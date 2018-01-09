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#KW Company News 1
9 كانون الثاني يناير 2018 / 09:06 / منذ يوم واحد

جدول-تباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في نوفمبر وتسارع المعروض النقدي

صحفيو رويترز

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    9 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدر بنك الكويت المركزي
البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر نوفمبر
تشرين الثاني.
     
 المعروض النقدي (%)        نوفمبر 2017    أكتوبر 2017    نوفمبر
2016
 التغير السنوي (ن1)        6.9        5.4        5.2
 التغير السنوي (ن2)        2.9        1.9        6.5
 التغير السنوي (ن2-ن1)    1.5        0.7        6.9
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص            3.6        4.2        4.1
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار        9.11        8.74        9.16
 التغير السنوي (%)        -0.6        -3.4        14.5
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
    
    

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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