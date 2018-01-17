افتتاح معرض الكويت للطيران بمشاركة 140 شركة

الكويت 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس إدارة الطيران المدني بالكويت إن 140 شركة تشارك في معرض الكويت للطيران الذي افتتح اليوم الأربعاء في مطار الكويت، من بينها شركات طيران مدنية وعسكرية.

وقال الشيخ سلمان للصحفيين إن هذا الرقم ”جيد“ للنسخة الأولى من المعرض، معبرا عن أمله بأن تزيد المشاركة في النسخة القادمة من المعرض والمقررة في 2020.

وتشارك قطر في المعرض الذي يستمر حتى 20 يناير كانون الثاني، بينما غابت عنه السعودية والإمارات العربية المتحدة.