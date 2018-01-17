وزير النفط الكويتي: لا نية حاليا للخروج من اتفاق خفض الإنتاج

من أحمد حجاجي

الكويت 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي اليوم الأربعاء إنه لا خطة ولا نية حتى الآن للخروج من اتفاق خفض إنتاج الخام المبرم بين أوبك وبض منتجي النفط المستقلين.

وقال الرشيدي في مؤتمر صحفي بمدينة الكويت ”اتفاق خفض إنتاج الخام سيبقى لفترة طويلة وليس هناك تفكير حاليا للخروج منه“.

وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين في 21 يناير كانون الثاني سيركز على مراجعة نسب الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وأشار إلى أن نسبة التزام المنتجين بلغت 125 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي و106 بالمئة في 2017 بأكمله.

وقال الرشيدي ”نحن لم نناقش ولم نفكر في الخروج من هذا الاتفاق. نحن سعداء أن هذا الاتفاق وصل إلى مرحلة من النضوج ووصلنا إلى سوق مستقرة وسوف ندعم (السير) في هذا الاتجاه“.

وذكر الوزير أن السوق مستقرة حاليا في ظل تأثير محدود للعوامل السياسية، متوقعا زيادة الطلب العالمي على الخام بما بين 1.5 مليون و1.6 مليون برميل يوميا هذا العام ليفوق جميع التقديرات.

وتقود روسيا والسعودية المساعي المشتركة لتقييد إنتاج الخام ودعم الأسعار. ويستمر اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.