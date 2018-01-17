ألافكو الكويتية تدرس إصدار صكوك

17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات اليوم الأربعاء إن الشركة تدرس إصدار سندات إسلامية (صكوك).

وأبلغ أحمد عبد الله الزين رويترز على هامش معرض للطيران في الكويت إن ألافكو ستسعى إلى تصنيف إئتماني قبل أن تذهب إلى السوق.

وأضاف أن الشركة ما زالت تدرس حجم الأموال التي قد تسعى لجمعها والموعد المحتمل لإصدار الصكوك.

وجمعت ألافكو تمويلا إسلاميا بقيمة 300 مليون دولار في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال الزين إن ألافكو تملك 68 طائرة قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار وقدمت طلبات لشراء 127 طائرة إضافية.