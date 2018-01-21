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#Reuters Arabic World Service
January 21, 2018 / 7:01 AM / in 2 days

وزير النفط الكويتي: اجتماع اليوم لن يناقش استراتيجية خروج

صحفيو رويترز

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21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام لن يناقش استراتيجية خروج من الاتفاق اليوم الأحد.

وأضاف الوزير بخيث الرشيدي للصحفيين على هامش اجتماع اللجنة الوزارية أن أي نقاش فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالي سيكون في اجتماع يونيو حزيران.

وبدأت منظمة أوبك مدعومة من روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين خفض الإنتاج قبل عام لتقليص فائض المعرض الذي تراكم على مدى عامين سابقين.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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