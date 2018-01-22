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#KW Company News 1
January 22, 2018 / 7:13 AM / in a day

جدول-التضخم في الكويت يتراجع في ديسمبر مع انخفاض تكاليف الإسكان

صحفيو رويترز

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    22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر ديسمبر
كانون الأول.
    
التضخم (%)        ديسمبر 2017    نوفمبر 2017        
 التغير الشهري    -0.1        0.0        
 التغير السنوي     1.1        1.5 
       
    ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين
إلى 2013 من 2007 اعتبارا من بيانات يونيو حزيران 2017 قائلة إن
التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات
التضخم قليلا للسنوات الأخيرة.
    زادت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من
سلة الأسعار، بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول عن مستواها
قبل عام. انخفضت تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من
نفقات المستهلكين، بنسبة 0.6 بالمئة لكن تكاليف النقل ارتفعت 1.5
بالمئة.
    
    

 (إعداد عبد المنعم دار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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