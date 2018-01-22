مقدمة 1-وزير النفط العراقي: سوق النفط تمضي في الاتجاه الصحيح

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بغداد 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الاثنين في بغداد إن سوق النفط العالمية تستقر مع انخفاض مخزونات الخام.

وأبلغ الصحفيين أن السوق تمضي في الاتجاه الصحيح متوقعا أن تواصل مسار الاستقرار حتى نهاية العام.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال أمس الأحد إن منتجي النفط العالميين متفقون على ضرورة مواصلة التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء اتفاق تخفيضات المعروض في نهاية العام الحالي.

العراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية. ويهدف اتفاق تقليص المعروض، الذي يشمل بعض المصدرين غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا، إلى دعم أسعار الخام.