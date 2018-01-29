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#Reuters Arabic World Service
January 29, 2018 / 2:16 PM / in a day

الكويت تتوقع عجزا بقيمة 17 مليار دولار في ميزانية 2018-2019

صحفيو رويترز

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الكويت 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الكويت اليوم الاثنين الميزانية الحكومية للسنة المنتهية في 31 مارس آذار 2019، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.

وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط.

وقال الوزير إن العجز سيكون خمسة مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليار بعد الاستقطاع، مضيفا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.

وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3.43 مليار دينار.

الدولار = 0.2997 دينار كويتي ‭‭ ‬ تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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