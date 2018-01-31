مؤسسة البترول الكويتية تستهدف وصول طاقة إنتاج النفط إلى 4.75 مليون ب/ي بحلول 2040

الكويت 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية اليوم الأربعاء إن بلاده تستهدف الوصول بطاقة إنتاج النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

أضاف في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة المنعقد في الكويت اليوم أن بلاده تخطط لزيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035.

وقال العدساني إن مؤسسة البترول الكويتية ستنفق 114 مليار دولار على المشاريع النفطية في السنوات الخمس المقبلة ثم ستنفق بعد ذلك 394 مليار دولار حتى عام 2040.

وأشار إلى أن الكويت تستهدف إنتاج 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي غير المصاحب بحلول أبريل 2018 ومليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2023 و2.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2040. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)