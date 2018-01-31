مسؤول كويتي: أكثر من ألف شركة ورجل أعمال يشاركون في مؤتمر إعادة إعمار العراق في فبراير

من أحمد حجاجي

الكويت 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال نائب وزير خارجية الكويت خالد الجارالله اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن ألف شركة ورجل أعمال سوف يشاركون في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت في فبراير شباط.

وقال الجارالله في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة في غرفة تجارة وصناعة الكويت إن المؤتمر سيشهد ”مشاركة واسعة جدا على مستوى رجال الأعمال وعلى مستوى الدول“.

وأضاف الجارالله إن المؤتمر سيتمخض عنه ”مشروعات عديدة سيتولاها القطاع الخاص ومشروعات عديدة ستتولاها الحكومات. وستسهم هذه المشروعات إن شاء الله في إعادة بناء ما تم تدميره في العراق“.

وتعد الكويت منذ فترة لاستضافة هذه المؤتمر الذي يأمل العراق أن يساعده في إعادة إعمار كثير من المناطق التي دمرتها الحرب الأخيرة مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان رئيس الوفد العراقي مهدي العلاق قال في مؤتمر صحفي بالكويت إن المبلغ الذي تحتاجه بلاده لإعادة الاعمار لا يقل عن 100 مليار دولار.

وقال مهدي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق من هذا الشهر إن هذه الأموال يحتاجها العراق لدعم القطاع السكني الذي تضرر على نحو كبير وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الأساسية منها توفير الماء والصرف الصحي.

وقال الجارالله اليوم إن اليوم الأول من المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير شباط سيخصص لمؤسسات المجتمع المدني واليوم الثاني سيكون بالكامل للقطاع الخاص بينما سيخصص اليوم الثالث للدول وإعلان مساهماتها في إعادة إعمار العراق.