مقدمة 1-مؤسسة البترول الكويتية تعتزم إنفاق أكثر من 500 مليار دولار على المشاريع النفطية حتى 2040

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من أحمد حجاجي

الكويت 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - تعتزم مؤسسة البترول الكويتية إنفاق 508 مليار دولار على المشاريع النفطية خلال السنوات المقبلة للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040 وتعزيز قطاعي التكرير والبتروكيماويات.

وقال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية اليوم الأربعاء إن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى لتحقيق ”طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040“.

وأضاف ”من أجل تحقق المشاريع النفطية فإنه من المتوقع أن تنفق مؤسسة البترول الكويتية 114 مليار دولار ...على مدى السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 394 مليار دولار بعد ذلك إلى عام 2040“.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 3.15 مليون برميل من النفط الخام يوميا وكانت استراتيجيتها السابقة تهدف للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020 والحفاظ على ذات المستوى حتى 2030.

وتضطلع شركة نفط الكويت بالغالبية العظمى من إنتاج الكويت النفطي لكن الكويت كانت تحصل على نحو 350 ألف برميل يوميا من المنطقة التي تتقاسمها مع السعودية قبل أن يتوقف الإنتاج قبل سنوات بسبب خلافات بين البلدين.

وقال العدساني في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة المنعقد في الكويت إن ”شركة نفط الكويت ستحقق هدفها في إنتاج الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية حيث أن جميع المشاريع التي تدعم تحقق تلك المستويات هي في مرحلة التنفيذ وسيتم تشغيلها وفقا للخطط المرسومة والبرنامج الزمني“.

وأضاف أن بلاده تخطط لزيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035.

وأضاف أنها تسعى كذلك إلى ”التوسع في الطاقة التكريرية...وبأعلى مستوى تحويلي مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط (الخامات) الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة“.

وذكر أن الكويت بدأت مؤخرا إجراء دراسة جدوى أولية بهدف زيادة طاقة التكرير للبلاد بإضافة نحو 300 ألف برميل يوميا ومشروع للبتروكيماويات.

وأشار إلى أن الكويت تستهدف إنتاج 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي غير المصاحب بحلول أبريل نيسان 2018 ومليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2023 و2.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2040.