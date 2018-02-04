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#KW Company News 1
February 4, 2018 / 7:00 AM / 2 days ago

نابيسكو الكويتية تتسلم خطاب إسناد عقد قيمته 18.38 مليون دينار

صحفيو رويترز

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الكويت 4 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) الكويتية اليوم الأحد إنها تسلمت من شركة نفط الكويت خطاب إسناد مباشر لعقد خدمات قيمته 18.38 مليون دينار (61.3 مليون دولار).

وقالت نابيسكو في بيان للبورصة الكويتية إن العقد مدته سنة واحدة تبدأ من أول فبراير شباط الجاري ويتعلق بتقديم خدمات ”التسميت والخدمات المساندة لعمليات الحفر وإصلاح الآبار لشركة نفط الكويت“.

أضاف البيان أن العقد يعتبر ”عقدا بديلا“ لعقد سابق.

(الدولار = 0.2996 دينار كويتي)

تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

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