نفط الكويت: تكلفة مشروع حفر 6 آبار بحرية لن تتعدى 300 مليون دينار

الكويت 7 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر اليوم الأربعاء إن الشركة تتوقع إغلاق استدراج العقود لمشروع حفر ست آبار استكشافية بحرية في نهاية فبراير شباط مضيفا أن تكلفة المشروع لن تتعدى 300 مليون دينار (ما يعادل مليار دولار).

وأبلغ جعفر الصحفيين على هامش مؤتمر أن من المتوقع إصدار توصية بالفائز بالمشروع في نهاية أبريل نيسان.

أعلنت الكويت منذ أيام عن استراتيجية للقطاع النفطي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار حتى 2040، بهدف ”تحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040“ وفقا لما ذكره نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 3.15 مليون برميل يوميا.

(الدولار = 0.2998 دينار كويتي)