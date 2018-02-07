مقدمة 1-مسؤولة نفطية كويتية: تمويل معظم استراتيجية 2040 من البنوك

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الكويت 7 فبراير شباط (رويترز) - قالت وفاء الزعابي العضو المنتدب لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء إن النسبة الأكبر من تمويل استراتيجية القطاع النفطي البالغة قيمتها أكثر من 500 مليار دولار حتى 2040 ستكون من البنوك المحلية والأجنبية.

كان نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول قال نهاية الشهر الماضي إن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى لتحقيق ”طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040“. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 3.15 مليون برميل يوميا.

وقالت الزعابي للصحفيين اليوم متحدثة عن الاستراتيجية التي أعلنها العدساني ”التمويل الذاتي للمشاريع النفطية سيتراوح بين 30 بالمئة و40 بالمئة حسب طبيعة كل مشروع والباقي من البنوك المحلية والأجنبية“.

* منطقة صناعية بترولية

أشارت الزعابي إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لإنشاء منطقة صناعية بترولية للقطاع الخاص مساحتها 7.4 كيلومتر مربع، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وأضافت في كلمة أمام مؤتمر الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية أن هذه المنطقة الجديدة ”ستساهم في تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي الذي تتصل أعماله بالقطاع النفطي على أراض صناعية مناسبة“.

وأشارت إلى أنها ستقام بالقرب من المشاريع النفطية الجديدة لاسيما مشروعا مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات اللذان تبنيهما الكويت حاليا، مبينة أنها ستوفر نحو سبعة آلاف فرصة عمل مباشرة وثلاثة آلاف أخرى غير مباشرة.

ولم تذكر الزعابي تكلفة هذا المشروع حين سئلت عنها، مكتفية بالقول إن مؤسسة البترول الكويتية ستشرع في إعداد دراسات الجدوى لهذه المنطقة متضمنة كل ما يتعلق بالتمويل والاحتياجات ثم ترفعها للحكومة للموافقة عليها.

وتحدثت الزعابي عن نوعية الأنشطة التي يمكن توطينها في المنطقة الصناعية البترولية الجديدة، والتي تركز على الصناعات التحويلية الصغيرة ومنها المصانع التي تستفيد من لقيم المصافي ومصانع البتروكيماويات وكذلك المصانع التي تزود القطاع النفطي بالمواد والخدمات.