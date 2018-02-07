مقدمة 1-نفط الكويت: تكلفة مشروع حفر 6 آبار بحرية لن تتعدى 300 مليون دينار

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الكويت 7 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر اليوم الأربعاء إن الشركة تتوقع إغلاق استدراج العقود لمشروع حفر ست آبار استكشافية بحرية في نهاية فبراير شباط مضيفا أن تكلفة المشروع لن تتعدى 300 مليون دينار (ما يعادل مليار دولار).

والآبار البحرية الست استكشافية وتليها مراحل الانتاج الفعلي عندما يثبت وجود النفط والتعرف على كمياته ونوعيته.

وأبلغ جعفر الصحفيين على هامش مؤتمر عن الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية أن من المتوقع إصدار توصية بالفائز بالمشروع في نهاية أبريل نيسان.

كانت الكويت أعلنت قبل أيام عن استراتيجية للقطاع النفطي تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار بهدف ”تحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040“ وفقا لما ذكره نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا نحو 3.15 مليون برميل يوميا.

وقالت جريدة الأنباء الكويتية في يناير كانون الثاني إن شركة نفط الكويت طرحت رسميا مناقصات وعقود الحفر البحري لأول مرة في تاريخها متوقعة أن يكون توقيع العقود في النصف الثاني من 2018.

ونسبت الصحيفة لمصدر لم تسمه القول إن شركة نفط الكويت دعت ثلاث شركات عالمية متخصصة في الحفر البحري هي شلمبرجر وبيكر هيوز وهاليبرتون لتقديم عروضها المالية وأتاحت الفرصة لهذه الشركات للاستعانة بشركات عالمية من الباطن لتوريد أبراج الحفر والأعمال المتصلة بالاستكشاف البحري.

وقال جعفر اليوم إن شركة نفط الكويت تدرس الاستعانة أيضا بشركات عالمية لتقديم خدماتها في مجال استخراج النفط من المناطق البحرية وكذلك في عمليات غرب الكويت.

(الدولار = 0.2998 دينار كويتي)