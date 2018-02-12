إعادة-الكويت تعين المجموعة الثلاثية لتقديم المشورة في إدراج البورصة

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الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين إن الكويت عينت المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي للبورصة.

المجموعة الثلاثية مشروع مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة أوليفر وايمان الاستشارية.

تدرس الكويت طرح سوق الأسهم لديها للاكتتاب العام منذ سنوات لكن السجالات السياسية الداخلية والبيروقراضية المتجذرة عطلا العملية.