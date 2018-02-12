كويت إنرجي توقع اتفاق بيع حصة في الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل الإماراتية

الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة كويت إنرجي اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا لبيع حصة في منطقة امتياز الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل التابعة لبترول الإمارات الوطنية.

وأضافت في بيان أنها بموجب الاتفاق، ستخصص حصة 15 بالمئة من عقد الخدمات الخاص بها لمنطقة الامتياز رقم 9 لشركة دراجون أويل.

وأوضحت أن الحصة البالغة 15 بالمئة المباعة إلى دراجون أويل تنقسم إلى 8.57 بالمئة مقابل مبلغ نقدي قدره 100 مليون دولار وحصة 6.43 بالمئة مقابل تسوية نزاع مع دراجون أويل على حصة غير مسيطرة من منطقة الامتياز رقم 9 في العراق.

وقالت كويت إنرجي إنها ستظل المشغل لمنطقة الامتياز مع انخفاض حصتها إلى 45 بالمئة من 60 بالمئة، وزيادة حصة دراجون أويل إلى 45 بالمئة من 30 بالمئة مع بقاء الحصة المتبقية البالغة عشرة في المئة بحوزة الهيئة المصرية العامة للبترول.