FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters Arabic World Service
February 12, 2018 / 1:50 PM / 17 hours ago تم التحديث قبل

كويت إنرجي توقع اتفاق بيع حصة في الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل الإماراتية

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة كويت إنرجي اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا لبيع حصة في منطقة امتياز الرقعة 9 بالعراق إلى دراجون أويل التابعة لبترول الإمارات الوطنية.

وأضافت في بيان أنها بموجب الاتفاق، ستخصص حصة 15 بالمئة من عقد الخدمات الخاص بها لمنطقة الامتياز رقم 9 لشركة دراجون أويل.

وأوضحت أن الحصة البالغة 15 بالمئة المباعة إلى دراجون أويل تنقسم إلى 8.57 بالمئة مقابل مبلغ نقدي قدره 100 مليون دولار وحصة 6.43 بالمئة مقابل تسوية نزاع مع دراجون أويل على حصة غير مسيطرة من منطقة الامتياز رقم 9 في العراق.

وقالت كويت إنرجي إنها ستظل المشغل لمنطقة الامتياز مع انخفاض حصتها إلى 45 بالمئة من 60 بالمئة، وزيادة حصة دراجون أويل إلى 45 بالمئة من 30 بالمئة مع بقاء الحصة المتبقية البالغة عشرة في المئة بحوزة الهيئة المصرية العامة للبترول.

تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.