مقدمة 1-الكويت تعين المجموعة الثلاثية لتقديم المشورة في إدراج البورصة

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الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين إن الكويت عينت المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي للبورصة.

المجموعة الثلاثية مشروع مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة أوليفر وايمان الاستشارية.

تدرس الكويت طرح سوق الأسهم لديها للاكتتاب العام منذ سنوات لكن السجالات السياسية الداخلية والبيروقراضية المتجذرة عطلا العملية. وبورصة دبي هي سوق الأسهم الوحيدة في المنطقة المدرجة حاليا.

تبلغ القيمة السوقية لبورصة الكويت حوالي 90 مليار دولار وهي من أقدم بورصات الشرق الأوسط وتأسست رسميا في أوائل الثمانينيات لكنها شهدت عدد الشركات ينكمش في السنوات القليلة الماضية مع قيام عشرات الشركات بالانسحاب منها.

غير أن المكانة الدولية للسوق قد ترتفع قريبا لتجذب المزيد من الصناديق الأجنبية حيث من المنتظر أن تدخل الكويت مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية في سبتمبر أيلول في حين يعتقد بعض مديري الصناديق أن ام.اس.سي.آي قد تبدأ في يونيو حزيران القادم دراسة رفع تصنيف الكويت إلى وضع السوق الناشئة.

وقالت هيئة أسواق المال الكويتية إن 50 بالمئة من البورصة سيطرح للاكتتاب العام في طرح عام أولي إلى جانب إمكانية بيع ما بين 26 و44 بالمئة إلى شركة ذات خبرة في تشغيل البورصات أو إلى شركات مدرجة بالفعل في البورصة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت شارك في التغطية عزيز اليعقوبي - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)