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KW Company News 1
February 13, 2018 / 11:17 AM / 18 hours ago تم التحديث قبل

جدول-تباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في ديسمبر

صحفيو رويترز

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    13 فبراير شباط (رويترز) - أصدر بنك الكويت المركزي اليوم
الثلاثاء البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر
ديسمبر كانون الأول.
     
 المعروض النقدي (%)        ديسمبر 2017    نوفمبر 2017    ديسمبر
2016
 التغير السنوي (ن1)        4.2        6.9        3.9
 التغير السنوي (ن2)        3.8        2.9        3.5
 التغير السنوي (ن2-ن1)    3.7        1.5        3.5
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص            2.8        3.6        2.5
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار        9.51        9.11        8.89
 التغير السنوي (%)        7.0        -0.6        14.0
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
    
    

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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