جدول-تباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في ديسمبر

13 فبراير شباط (رويترز) - أصدر بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر ديسمبر كانون الأول. المعروض النقدي (%) ديسمبر 2017 نوفمبر 2017 ديسمبر 2016 التغير السنوي (ن1) 4.2 6.9 3.9 التغير السنوي (ن2) 3.8 2.9 3.5 التغير السنوي (ن2-ن1) 3.7 1.5 3.5 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 2.8 3.6 2.5 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.51 9.11 8.89 التغير السنوي (%) 7.0 -0.6 14.0 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)