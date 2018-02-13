مقدمة 1-الكويت تبرم اتفاقا مدته عام لبيع النفتا بأسعار مرتفعة جدا

سنغافورة 13 فبراير شباط (رويترز) - قال تجار إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا مدته عام من أبريل نيسان 2018 إلى مارس آذار 2019 مع مشتر واحد على الأقل لبيع النفتا بعلاوة 13 دولارا للطن فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

وتزيد هذه العلاوة بنحو 70 في المئة عن العلاوة البالغة 7.75 دولار للطن عن العقد من أبريل نيسان 2017 إلى مارس آذار 2018.

وقدم مشترون بداية عروضا تتضمن علاوات في خانة الآحاد، مستغلين الأوضاع الضعيفة حاليا في السوق، لكن جهودهم ذهبت أدراج الرياح.

وقال تاجر ”طالما أن مشتر واحد قبل العلاوة، لم يعد هناك مجال لمزيد من التفاوض مع مشترين آخرين، وعليهم أن يتبعوه“.

وأبرمت مؤسسة البترول الكويتية أيضا اتفاقا لبيع النفتا الخفيفة للفترة الجديدة بعلاوة 14.50 دولار للطن مقابل علاوة 9.25 دولار للفترة من أبريل نيسان 2017 إلى مارس آذار 2018.