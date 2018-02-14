وكالة: وزير نفط الكويت يقول توقيع مشروع مصفاة الدقم غدا

الكويت 14 فبراير شباط (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي قوله اليوم الأربعاء إن شركة البترول الكويتية العالمية ستوقع غدا الخميس اتفاقا تتملك بموجبه 50 بالمئة من مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم في سلطنة عمان. وقال الوزير حسبما ذكرت الوكالة الرسمية إن توقيع الاتفاق يأتي ”بعد أن تمت الموافقة من المجلس الأعلى للبترول واعتماده لمشروع إنشاء مصفاة الدقم بالمشاركة بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية“.

تقام مصفاة الدقم على مساحة 900 هكتار (نحو تسعة ملايين متر مربع) في منطقة الدقم الاقتصادية الواقعة في جنوب سلطنة عمان.

ستصل الطاقة التكريرية للمصفاة عند التشغيل إلى نحو 230 ألف برميل يوميا وستنتج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النفتا وغاز البترول المسال.