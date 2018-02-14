وزير الخارجية الكويتي: تعهدات الاستثمار والتنمية للعراق وصلت إلى 30 مليار دولار

الكويت 14 فبراير شباط (رويترز) - أبلغ وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء أن العراق تلقى من حلفائه تعهدات للاستثمار والتنمية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله ”30 مليار دولار إجمالي إسهامات الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق“.

وشارك مانحون ومستثمرون في مؤتمر في الكويت لمناقشة جهود إعادة بناء اقتصاد العراق وبنيته التحتية، مع خروج البلاد من حرب مدمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على نحو ثلث العراق.