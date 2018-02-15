وكالة: الكويت توقع عقود مشروع مصفاة الدقم بسلطنة عمان

الكويت 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الكويت وقعت على عدد من العقود الهندسية للبدء بعمليات إنشاء مصفاة الدقم التي تمتلك فيها 50 في المئة في سلطنة عمان. ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية نبيل بورسلي قوله إن شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية (دربك) وقعت العقود في العاصمة العمانية مسقط لإنشاء وبناء الوحدات الرئيسية والوحدات المساندة ومرافق الخدمات التابعة.

ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية قيمة العقود.

تقام مصفاة الدقم على مساحة 900 هكتار (نحو تسعة ملايين متر مربع) في منطقة الدقم الاقتصادية الواقعة في جنوب سلطنة عمان.

وستصل الطاقة التكريرية للمصفاة عند التشغيل إلى نحو 230 ألف برميل يوميا وستنتج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النفتا وغاز البترول المسال.