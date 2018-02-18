مسؤول: لا تغيير في حركة نقل النفط رغم الأحوال الجوية السيئة

الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأحد إنه لا يوجد تغيير في حركة دخول وخروج الناقلات النفطية من الموانئ الكويتية وإليها رغم الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.

وقال المتحدث باسم العيسى لرويترز إن الموانئ النفطية استقبلت ناقلتين في الصباح الباكر.

وفي وقت سابق اليوم قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في الإدارة خالد الشعيبي قوله إن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية.

وتعاني الكويت حاليا من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق ليصل إلى أقل من ألف متر في بعض المناطق المكشوفة على وجه الخصوص مع نشاط في الرياح الجنوبية التي قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يطرأ تحسن في الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة مع تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد.