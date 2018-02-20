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KW Company News 1
February 20, 2018 / 7:17 AM / in a day

مراس العقارية دبي تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

صحفيو رويترز

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20 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة العقارات مراس القابضة إنها عينت أسامة الأيوب المسؤول التنفيذي الكبير في صندوق الثروة السيادي في الكويت رئيسا تنفيذيا جديدا لها.

وأضافت مراس، المرتبطة بحكومة دبي، على موقعها الإلكتروني أن لدى الأيوب خبرة في إدارة صناديق الثروة السيادية تزيد على عشرين عاما.

عمل الأيوب رئيسا ومديرا تنفيذيا لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار، أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، حيث بدأ حياته الوظيفية.

وعمل في جولدمان ساكس في مناصب مختلفة من بينها الرئيس المشارك لجموعة الوضع الخاص الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعضو المنتدب لقسم الأوراق المالية.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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