جدول-التضخم في الكويت شبه مستقر عند 1% في يناير

22 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر يناير كانون الثاني. التضخم (%) يناير 2018 ديسمبر 2017 التغير الشهري -0.1 -0.1 التغير السنوي 1.0 1.1 ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2013 من 2007 اعتبارا من بيانات يونيو حزيران 2017 قائلة إن التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات التضخم قليلا للسنوات الأخيرة. تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني عن مستواها قبل عام. انخفضت تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من نفقات المستهلكين، بنسبة 0.5 بالمئة لكن تكاليف النقل ارتفعت 1.7 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)