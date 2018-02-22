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KW Company News 1
February 22, 2018 / 10:45 AM / a day ago

جدول-التضخم في الكويت شبه مستقر عند 1% في يناير

صحفيو رويترز

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    22 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر يناير كانون
الثاني.
    
التضخم (%)        يناير 2018    ديسمبر 2017        
 التغير الشهري    -0.1        -0.1    
 التغير السنوي     1.0         1.1 
       
    ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين
إلى 2013 من 2007 اعتبارا من بيانات يونيو حزيران 2017 قائلة إن
التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات
التضخم قليلا للسنوات الأخيرة.
    تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من
سلة الأسعار، بنسبة 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني عن مستواها
قبل عام. انخفضت تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من
نفقات المستهلكين، بنسبة 0.5 بالمئة لكن تكاليف النقل ارتفعت 1.7
بالمئة.
    
    

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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