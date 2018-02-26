مصفاة نغي سون النفطية في فيتنام جاهزة للتشغيل من 28 فبراير

هانوي 26 فبراير شباط (رويترز) - قالت مجموعة فيتنام للنفط والغاز (بتروفيتنام) الشركة الأم لمصفاة نغي سون ثاني أكبر مصفاة في البلاد اليوم الاثنين إن المصفاة ستكون جاهزة للتشغيل اعتبارا من 28 فبراير شباط.

والمصفاة البالغة تكلفتها تسعة مليارات دولار مملوكة لوحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركتي إيديميتسو كوسان وميتسوي كيميكالز اليابانيتين، وهي تهدف لمساعدة فيتنام على سد العجز في منتجات النفط المكررة.

وكان تشغيل مصفاة نغي سون الموجودة في إقليم تان هوا جنوبي العاصمة هانوي تأجل في السابق. لكن من المتوقع الآن أن تبدأ في إنتاج منتجات تجارية اعتبارا من أبريل نيسان ومن المقرر أن تنتج بنزين 95 ووقود الديزل بداية من مايو أيار حسبما ذكرت بتروفيتنام.

ومن المقرر أن تعالج نغي سون النفط الكويتي الخام لإنتاج غاز البترول المسال والبنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات للسوق المحلية بشكل أساسي.

وتمتلك كل من شركة بترول الكويت العالمية وإيديميتسو كوسان 35.1 بالمئة، بينما تستحوذ بتروفيتنام على حصة نسبتها 25.1 بالمئة وميتسوي كيميكالز على 4.7 بالمئة.