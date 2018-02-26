أستون مارتن تعلن عن أول أرباح قبل خصم الضرائب منذ 2010

لندن 26 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت أستون مارتن اليوم الاثنين عن أول أرباح سنوية قبل الضرائب منذ 2010 بعد أن وصلت المبيعات العام الماضي إلى أعلى مستوى في تسع سنوات، بينما أكدت الشركة البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة أيضا أنها تدرس طرحا عاما أوليا في سوق الأسهم.

وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 87 مليون جنيه استرليني (122 مليون دولار) العام الماضي مقارنة مع خسارة بلغت 163 مليون استرليني في 2016 مع وصول حجم المبيعات إلى 5117 سيارة بفضل طلب قوي على طرازها الجديد دي بي 11.

وقفزت الإيرادات 48 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 876 مليون استرليني في 2017 .

وقال أندي بالمر الرئيس التنفيذي للشركة إن أستون مارتن تدرس عدة خيارات استراتيجية للمستقبل بما في ذلك طرح عام أولي في سوق الأسهم.

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