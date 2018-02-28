جدول-الفائض التجاري للكويت يرتفع 14% في الربع/4 بفعل صعود أسعار النفط

28 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء أن فائض التجارة الخارجية للبلاد زاد 13.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2017 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز. التجارة الخارجية للكويت الربع/4 الربع/3 الربع/4 (بالمليون دينار) 2017 2017 2016 الصادرات 4636 3952 4108 الواردات 2698 2519 2407 الفائض 1938 1433 1701 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية 12.9 9.4 الواردات الاسمية 12.1 13.1 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)