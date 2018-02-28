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KW Company News 1
February 28, 2018 / 5:05 PM / in 21 hours

جدول-الفائض التجاري للكويت يرتفع 14% في الربع/4 بفعل صعود أسعار النفط

صحفيو رويترز

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    28 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء أن فائض التجارة الخارجية للبلاد
زاد 13.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2017 بفضل
ارتفاع أسعار النفط والغاز.

التجارة الخارجية للكويت   الربع/4         الربع/3        
الربع/4
(بالمليون دينار)        2017        2017        2016 
الصادرات            4636        3952        4108
الواردات            2698        2519        2407
الفائض                1938        1433        1701
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        12.9        9.4
الواردات الاسمية        12.1        13.1
    
    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية.
    
    

 (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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