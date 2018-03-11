مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: بنك بوبيان الكويتي يعتزم زيادة رأس المال أو إصدار صكوك في 2019

من أحمد حجاجي

الكويت 11 مارس آذار (رويترز) - قال عادل الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد إن البنك يعتزم زيادة رأس المال أو إصدار صكوك بحد أدني 250 مليون دولار في 2019 بغرض التوسع في الأعمال.

وأضاف الماجد في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع للمساهمين أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية يتوقع نموا في خانة العشرات للأرباح والتمويل خلال العامين المقبلين.

وردا على سؤال حول احتمال إصدار صكوك توقع الماجد ”إما أن نزود رأس المال أو نأخذ صكوكا وسوف نري في وقتها أيهما أفضل“ وذلك في عام 2019 .

وبالنسبة لحجم الإصدار قال ”أقل شيء 250 (مليون دولار)...عندما تنزل السوق سيكون الحد الأدنى 250 (مليون دولار) ...سيكون غرضها التوسع“.

وقال الماجد إن بوبيان لا يتطلع حاليا للتوسع في الخارج وإنه سيواصل التركيز على السوق الكويتية في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أن البنك حقق زيادة في أرباحه لعام 2017 بنسبة 16 في المئة وهي أعلى بكثير من متوسط معدل الزيادة السنوية في أرباح البنوك الكويتية البالغ تسعة في المئة في 2017، كما حقق أيضا نموا في التمويل بنسبة 14 في المئة مقارنة مع زيادة بنسبة سبعة بالمئة في المتوسط حققتها البنوك الكويتية.

وحقق بنك بوبيان زيادة في أرباحه الصافية بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 47.6 مليون دينار (158.4 مليون دولار) في 2017 مقارنة مع 41.1 مليون دينار قبل عام.

وأكد الماجد أن البنك حقق خلال السنوات الماضية، ومنذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة الأغلبية فيه، نموا وأرباحا متوالية بسبب التركيز على ثلاثة أسس في العمل هي الشباب الكويتيين وجودة الخدمة والتكنولوجيا وهو ”ما يفرق بنك بوبيان عن البنوك الأخرى“.

وفي يوليو تموز 2012 رفع بنك الكويت الوطني حصته في بنك بوبيان إلى 58.34 بالمئة من 47.29 بالمئة في صفقة بقيمة 121.65 مليون دينار وهو ما ساهم في خروج البنك من مصاعب مالية تعرض لها بعد أن سجل خسائر فادحة بلغت 51.7 مليون دينار في 2009، ليبدأ بعد الاستحواذ في تحقيق أرباح مرتفعة.

وقال الماجد إن الحصة السوقية للبنك حاليا تبلغ إجمالا ثمانية بالمئة من قطاع التمويل في البلاد مبينا أن حصة البنك في قطاع تمويل الأفراد تبلغ 11 في المئة وفي قطاع تمويل الشركات ستة في المئة.

وأقرت الجمعية العمومية للبنك اليوم توزيع أرباح بواقع سبعة فلوس للسهم نقدا وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2017.

وارتفع إجمالي أصول البنك 14 في المئة إلى أربعة مليارات دينار في 2017، كما زادت الإيرادات التشغيلية 22 في المئة إلى 126 مليون دينار، بالإضافة إلى نمو ودائع العملاء 15 في المئة لتصل إلى 3.4 مليار دينار.